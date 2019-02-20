Приштина, Сербия, 20 февраля, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Глава парламентской группы Демократического движения за Косово (ЛДК) Авдулла Хоти снова выразил свое несогласие с платформой по диалогу с Косово, которая скоро будет вынесена на голосование в парламенте Косово.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Хоти заявил, что находящееся у власти правительство нелегитимно и потому не может представлять Косово ни в каком процессе:

«Интересы Косово сможет защитить сильное правительство, говорящее от имени граждан страны, и реализующее процессы в сотрудничестве с партнерами и в соответствии с Конституцией. ЛДК подписала документ, в котором мы заявляем, что Косово должно вступить в этот процесс единым».

Далее лидер депутатов от ЛДК заявил, что перед тем, как продолжать диалог с Сербией, необходимо заключить соглашение о проведении новых выборов и создании более представительного правительства.