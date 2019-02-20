Таруса, Калужская область, 20 февраля, 2019, 14:14 — ИА Регнум. В Калужской области полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев посетил ряд социально значимых объектов Тарусы и встретился с горожанами.

Admoblkaluga.ru Игорь Щеголев встретился с горожанами

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в частности Игорь Щеголев встретился с представителями территориального общественного самоуправления «Курган». В сферу его деятельности входят 60 многоквартирных домов, здания городской инфраструктуры. В их числе — средняя общеобразовательная школа и Центр культурного развития. ТОС активно участвует в решении насущных вопросов и реализует проекты в сфере благоустройства. Представители общественности рассказали полпреду президента РФ о своих достижениях и планах. Речь шла о созданной в рамках программы поддержки местных инициатив, спортивно-игровой площадке «Памп-трек», возможностях развития водного спорта и модернизации транспортной системы города. Обсуждались также вопросы, связанные с рекультивацией полигона для мусора, обращением с ТКО и стремлением Тарусы получить статус «эко-города».

В ходе рабочей поездки Игорь Щеголев осмотрел двухэтажный восьмиквартирный жилой дом на улице Луначарского. Здание 1913 года постройки в 2013 году признано аварийным и в настоящее время включено в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2019−2025 гг. На встрече с жильцами дома полпред обсудил возможные варианты расселения. В целях более эффективного решения проблемы он дал ряд рекомендаций представителям исполнительной власти местного и регионального уровня.

Завершилась рабочая поездка знакомством с работой ООО «Конструкторское Бюро Интегрированных Систем» (ООО «КБИС»). Основным видом его деятельности является производство оружия и боеприпасов. Компания была образована в 2003 году. В короткие сроки предприятие стало мировым лидером в области производства высокоточного стрелкового оружия. Значительные средства здесь вкладываются в переоснащение производства новейшими станками и оборудованием. Недавно проведенная модернизация предприятия позволила оптимизировать производственный процесс и добиться полного импортозамещения, при сохранении высочайшего качества изделий.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев положительно оценил работу местной администрации и региона, направленную на повышение качества жизни горожан, подчеркнув, что приоритет при принятии решений должен быть у инициатив самих жителей.