Ереван, 20 февраля, 2019, 14:11 — ИА Регнум. 14 февраля, после трехдневного обсуждения, парламент Армении одобрил программу правительства страны. Хотя дебаты по программе в Национальном собрании прошли довольно бурно, оппозиционные фракции (которые затем проголосовали против) так и не представили содержательного и всестороннего анализа представленного правительством документа. Вместо этого правительственную программу тщательно проанализировали две внепарламентские партии — «Армянский национальный конгресс» (АНК) и «Дашнакцутюн»: партии, которые находятся на двух противоположных полюсах и негативно относятся друг к другу. Но как бы странно это ни было в политической сфере, эти две силы сделали серьезные политические заявления относительно программы правительства.

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Правда, из заявления АНК предметом обсуждения стал только вопрос о проведении конституционных поправок и предложение вернуться к полупрезидентской системе управления, но в этом заявлении было много других серьезных политических и экономических акцентов. С серьезными формулировками также сталкиваемся в заявлении АРФ «Дашнакцутюн», в котором в отдельности проанализированы все сферы и связанные с ними главные задачи.

Как пишет по этому поводу газета «Жоговурд» («Народ»), не имеет значения, насколько приемлемы позиции этих двух партий. Здесь важно само явление. То, что произошло, является основанием для утверждения давно высказанной, но забытой точки зрения, что действующие на политическом поле Армении партии можно пересчитать на пальцах одной руки (несмотря на то, что в министерстве юстиции Армении зарегистрировано более семи десятков партий и еще создаются новые).

«И именно эти партии, число которых можно пересчитать на пальцах одной руки, могут сформулировать четкую политическую мысль, выразить политическую точку зрения и обсудить её (хотя для некоторых неприемлемую). Другие организации, действующие под именем партии — просто политические союзы с поверхностными суждениями и заявлениями. За эти дни даже Республиканская партия Армении, которая находилась у власти на протяжении двадцати лет, не представила серьезного анализа, всё началось и закончилось на уровне недоброжелательности и неосновательной критики. Эта ситуация, пожалуй, должна привести к серьезным размышлениям и выводам», — отмечает издание.