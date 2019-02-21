Москва, 21 февраля, 2019, 03:14 — ИА Регнум. Бесконечная афера, в которую превратилась нынешняя мировая экономика, должна где-то иметь свой предел. Какую ставку делает западный лидер — США — на концепцию «обезоруживающего удара» по России в качестве ключа к решению собственных экономических проблем, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

В 30-х годах прошлого века выход из экономического кризиса был найден Западом в развязывании Второй мировой войны. Похоже, что подобный рецепт пытаются применить и сейчас, так как обрушение системы финансовых пузырей на всемирных рынках способно уничтожить мировую экономику в том формате, как мы ее знаем сейчас.

Попытка атаковать Россию так же, как в свое время был атакован СССР, очевидно, не приносит США реальных успехов. А раз идеологическая атака вкупе с санкциями не работает, в разряд первоочередных выдвигаются идеи военного запугивания. Кстати, и в истории с развалом СССР идеологическое «дружелюбие» США шло рука об руку с угрозами, исходящими для стран социалистического содружества от широко разрекламированной программы СОИ. Названная «Стратегической Оборонной Инициативой», эта программа была крайне неэффективным инструментом обороны, на что указывали большинство военных экспертов. Но вот создать угрозу обезоруживающего первого удара, после которой СССР не смог бы адекватно ответить на американское ядерное нападение, эта система была бы в состоянии. Не возвращаются ли США если не к аналогу СОИ на новом витке военных технологий, то к чему-то подобному?

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