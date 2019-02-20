Пермь, 20 февраля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Президент в послании сказал о том, что действительно наболело: падение рождаемости, проблемы бедности, долговое бремя, лежащее на населении, ненадлежащиее состояние медицины, острую проблему онкологии населения, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пермский политтехнолог Дмитрий Логинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Главное, что прозвучали внятные предложения по выведению значительной части населения страны из того плачевного положения, в котором оно сейчас находится. Были озвучены конкретные цифры и меры по улучшению ситуации в стране.

Безусловный сигнал регионам — разобраться с «мусорной» проблемой и исключить непонятные структуры из реализации «мусорной» реформы. Кроме того, Президент своим словом определил, что деньги, полученные от населения за вывоз мусор должны пойти, в том числе на проекты по переработке этого мусора», — сказал эксперт.

Он считает, что в целом задачи правительству и регионам поставлены чётко, а исполнение похоже президент будет контролировать лично.

Напомним, 20 февраля в Гостином дворе президент Владимир Путин огласил 15-е по счёту послание Федеральному собранию. В своей речи глава государства затронул, в частности, и тему «мусорной реформы», которая стартовала с 1 января 2019 года.

«Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги. Нужно избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, но получают сверхприбыли», — сказал Путин.