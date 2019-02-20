Москва, 20 февраля, 2019, 13:56 — ИА Регнум. В России на борьбу с онкологическими заболеваниями планируется направить не менее 1 трлн рублей. Эти средства будут выделены в ближайшие шесть лет. Об этом сегодня, 20 февраля, в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава государства напомнил, что реализовать программу по борьбе с раком он предложил в послании 2018 года.

«Речь идёт об организации своевременного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь», — добавил российский лидер.

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Также глава государства отметил, что принципиальное значение в борьбе с раком является раннее выявление заболеваний. Диспансеризация и регулярные профилактические осмотры должны в обязательном порядке включать обследования на онкологические заболевания, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин в своём обращении Федеральному собранию предложил запустить в России общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. К решению этой задачи, как отметил тогда глава государства, необходимо активно привлечь науку, отечественную фарминдустрию. Также необходимо провести модернизацию онкоцентров, «выстроить современную комплексную систему от правильной диагностики до своевременного эффективно лечения, которая позволит защитить человека».