Пномпень, 21 февраля, 2019, 02:27 — ИА Регнум. Неожиданно начавшаяся перебранка между США и КНР по поводу событий в Кампучии (ныне Камбодже) в 1970-х годах приобрела масштаб дипломатической битвы. Почему тема поддержки «красных кхмеров» вдруг всплыла на поверхность и на чьей стороне в данном случае официальные лица самой Камбоджи, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Stefan Fussan Черепа жертв красных кхмеров

Выставить себя защитниками камбоджийской демократии именно сейчас Вашингтон могла подвигнуть конфликтная ситуация, вызванная критикой США камбоджийских выборов в конце 2017 года. Тогда премьер-министр Хун Сен обвинил Вашингтон в подготовке цветной революции и прекратил военное сотрудничество с США, так что исторический «рейд» на события 1975−1979 годов, когда Кампучия тяжело пострадала от режима «красных кхмеров», вероятно, был призван утвердить дружественный облик США, заодно очернив Китай.

Посольство США в Камбодже недавно опубликовало комментарий о наличии «многих доказательств» поддержки «красных кхмеров» со стороны китайского правительства. Китайские дипломаты в свою очередь «пошутили» по поводу того, что переворот 70-х годов был «связан не с США, а с несогласованной инициативой ЦРУ». Неуклюжая попытка американской дипломатии «примириться» с Камбоджей за счет очернения Китая — это маневр, который вряд ли достигнет своей цели без гарантий отказа от политики «поддержки экспорта демократии». Но может ли Вашингтон дать такую гарантию?

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