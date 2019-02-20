У США с РФ война психологическая, у Молдавии — газовая: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Между Россией и США — психологическая война;
- О способности России противостоять США и НАТО;
- Молдавия не хочет газовой зависимости от России;
- В Приамурье кандидаты в депутаты подожгли здание мэрии;
- В Приморье родители устроили самосуд над пятиклассником.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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