Астана, 20 февраля, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Объем перевозок железнодорожным транспортом по итогам 2018 года в Казахстане составил 283 млн тонн, что на 4% больше, чем в 2017 году, заявил и. о. исполнительного директора по эксплуатационным работам АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Кумисбек Матжанов, сообщает 20 февраля агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По его словам, перевозки зерна железнодорожным транспортом выросли на 36%, угля — на 2,6%. Из общего объема отгруженного товара 30% приходится на экспорт.

Матжанов добавил, что грузооборот по сети железнодорожного транспорта в 2019 году планируется увеличить на 3,5%, до 227 млрд тонно-километров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года перевозки грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем составили 13,98 млн тонн, что на 38% больше, чем в 2017 году.