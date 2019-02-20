Владивосток, 20 февраля, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Развитие Дальнего Востока — это общенациональная задача и стратегическое направление работы руководства России. Об этом 20 февраля заявил президент страны Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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Глава государства подчеркнул, что за шесть лет в России будет реконструировано более 60 аэропортов, в том числе в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском, а к 2025 году, как предполагается, более чем в 1,5 раза, до 210 млн тонн вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба.

«Всё это крайне важно для развития Сибири и Дальнего Востока, — подчеркнул Владимир Путин. — Все дальневосточные субъекты федерации должны выйти на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей. Это общенациональная задача, это чрезвычайно важное направление нашей работы, стратегическое направление — Восточная Сибирь и Дальний Восток».

О приоритете развития регионов ДФО, по мнению президента, российские ведомства должны помнить постоянно.

«В сентябре во Владивостоке обсудим, что каждое из федеральных ведомств сделало и делает для Дальнего Востока», — обещал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин выступает с посланием Федеральному Собранию. Основными темами его выступления стала внутренняя политика, демография, поддержка семей с детьми и повышение уровня жизни жителей страны.