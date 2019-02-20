Ереван, 20 февраля, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта сегодня, 20 февраля, прибыли в Ереван с региональным визитом.

mfa.am Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян (в центре)

Уже состоялась их встреча с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

«Сопредседатели прибыли в Ереван с региональным визитом. Они встретились с министром и встретятся с премьер-министром Армении Николем Пашиняном», — заявила пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

Она также отметила, что после визита в Ереван сопредседатели, скорее всего, отправятся в Баку. О визите посредников в Степанакерт пока ничего не сообщается.

Сопредседательство Минской группы ОБСЕ является единственным посредническим форматом урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Сопредседателями являются Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), и Эндрю Шофер (США).