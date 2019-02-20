Киев, 20 февраля, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Власти Киева сообщили об очередном повышении тарифов в столице Украины — в этот раз на вывоз мусора, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

Согласно проекту распоряжения, обнародованному Киевской госгорадминистрацией, власти хотят повысить уже с 1 апреля 2019 г. тарифы на вывоз мусора на величину от 8,1% до 19,8% (в зависимости от типа мусора).

Согласно распоряжению, для населения вывоз одного кубометра твердых бытовых отходов (ТБО) будет стоить 176,26 грн (с НДС), в настоящий момент тариф составляет 159,1 грн за кубометр.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас на Украине резко обострился кризис ЖКХ, вызванный очередным этапом повышения цены на газ в ноябре 2018 г. — на 23%. После подорожания стоимости газа с 1 января 2019 г. увеличились и связанные с ним тарифы — на отопление, горячую воду, и т.д. В итоге в начале нынешнего года долг населения Украины за услуги ЖКХ превысил психологическую отметку в 55 млрд грн. Далее ситуация может только ухудшаться, поскольку согласно с договоренностями официального Киева и МВФ, на май 2019 г. намечено очередное повышение стоимости газа и, соответственно, связанных с ним тарифов.

Политолог Николай Спиридонов констатирует, что суммарно коммунальные тарифы на Украине выросли более чем на 700% за последние 5 лет.

«Разумеется, такие суммы вряд ли подъёмны для простых украинцев и экономически они никак не обоснованы. Фактически, это дополнительный оброк, который собирают с каждого украинца попутно на корню уничтожая зародыш среднего класса», — комментирует эксперт.

Отвечая на вопрос, почему же коммунальные тарифы подняли до такой степени, Спиридонов высказывает мнение, что скорее всего это олигархическая схема для разграбления народа.

Экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко считает, что люди сейчас просто не могут платить такие суммы, как требует власть.

«Квитанции за отопление выросли на 30%. Плюс новая методика оплаты за помещения общего пользования вступила в силу. Поэтому, когда люди видят новые цифры в платежках, они машут рукой и говорят: «Да идите вы на фиг с такими суммами!» К тому же тепло пока подорожало не везде. Например, в Киеве люди получат квитанции с возросшими тарифами только в феврале. Поэтому в этом месяце следует ожидать дальнейшего увеличения долгов», — заявил эксперт в комментарии «Вестям» в начале февраля.