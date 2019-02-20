Киев, 20 февраля, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают заявление министра финансов Оксаны Маркаровой, которая ранее заявила, что в экономическом плане Украина догонит соседнюю Польшу через 50 лет — при условии, если продолжит развиваться нынешними темпами.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Уже 12 кварталов подряд экономика Украины растет. Если посмотреть на результат, которого мы достигли за предыдущие четыре года, конечно, он необычный, если можно так сказать. И мало кто верил, что нам удастся так быстро стабилизировать экономику и вернуться уже, можно сказать, к стабильному росту… Но 50 лет (чтобы догнать Польшу) — это, конечно, для нас слишком длинный срок. И мы точно планируем и имеем рецепты, как сделать, чтобы догнать быстрее», — заявила чиновник правительства Украины 17 февраля в эфире «Радио Свобода».

Экономист Анатолий Амелин считает, что глава украинского минфина «серьезно ошиблась» и у Украины, с такой политикой, как сейчас, в принципе нет шансов догнать Польшу. Эксперт в своем анализе сравнивает ряд ключевых показателей:

«Только в 2017-м и 2018-м польская экономика выросла на 4,6% и 4,2% соответственно.Украина имеет за тот же период рост всего 2,5% и 3,4%. С 2008 по 2018 год средние темпы роста экономики Польши стабильно 3,8% в год, что выше прошлогоднего нашего «рекорда». ВВП Украины за 2018 г. — $126 млрд, ВВП Польши за 2018 г. — $546 млрд», — информирует эксперт.

«Ключевой фактор, показывающий эффективность экономики, — производительность труда. Сколько ВВП создается в единицу времени (в час) на одного работника. Производительность труда: Украина — $3,7 в час на одного работника, Польша — $11,9… Приток инвестиций: в Украину $2,3 млрд (2017), в Польшу $6,3 млрд (2017)… Если не изменится структура украинской экономики, не увеличится доля инвестиций и качество жизни, к 2030 году, по оценкам UIF, мы будем иметь всего 9 млн трудящихся. Уже молчу про отсутствие источников выплат пенсий и наполнения бюджета», — продолжает свою мысль специалист.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2018-го Европейский банк реконструкции и развития констатировал, что Украина еще не достигла экономического уровня 2013 года. По мнению аналитиков ЕБРР, с нынешним темпом в 3−3,5% Украине нужно еще как минимум два-три года, чтобы достичь времен 2013 года по уровню дохода на душу населения.

МВФ прогнозирует для украинской экономики в нынешнем году рост 2,7% (за последнее время прогноз несколько раз пересматривался в сторону уменьшения).

Всемирный банк призывает Украину не откладывать дальнейшие реформы и подтверждает, что при нынешних темпах экономического роста страна сможет выйти на европейский уровень доходов примерно через 50−100 лет.