Ярославль, 20 февраля, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля утвердили смету расходов на празднование 25-летия этого органа власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Юбилей обойдется в 395 тысяч рублей. Самым дорогим — 150 тысяч — станет фильм, посвященный истории муниципалитета. Самая загадочная статья — 49 тысяч — «услуги по обслуживанию мероприятия». Видимо, она подразумевает банкет. Довольно скромный, судя по сумме.

Ряд депутатов пытались возражать против таких трат, так как в бюджете нет денег на самое необходимое. Депутат от КПРФ Наталья Бобрякова предложила скинуться на праздник самим депутатам.

«Я сама готова каким-то образом софинансировать, давайте все-таки поищем какие-то предприятия, сами скинемся, кого-то попросим из депутатов предыдущих созывов. Эту цифру собрать с миру по нитке возможно, и бюджет здесь не надо расходовать», — сказала Наталья Бобрякова.

Единоросс Владимир Молодкин предложил попросить деньги у ярославцев. Мол если нужен им праздник, то и спонсоры найдутся.

«Мы сегодня живем немного в других условиях, есть такое понятие, как краудфандинг. Считаю, что в отдельных моментах, посвященных празднованию, нужно использовать этот метод, который показал бы интерес жителей и их заинтересованность в нашей деятельности. А с другой стороны, если эта финансовая поддержка появится, мы могли бы ее использовать и те деньги, которые поступили бы, вернули в бюджет города Ярославля», — сказал депутат Владимир Молодкин.

А депутат от ЛДПР Марина Дьяческая посетовала, что школам на юбилеи никто денег из бюджета не выделяет.

Впрочем, все популистские идеи не прошли: большинство депутатов проголосовало за то, чтобы оплатить праздник из бюджета города.