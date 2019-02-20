Вашингтон, 20 февраля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах заговорили о скорой возможной отставке директора национальной разведки США Дэниела Коутса, который уже почти два года занимает этот пост. Осведомлённые источники, на которые ссылается газета The Washington Post, заявляют, что президент США Дональд Трамп рассматривает такую возможность.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Нацразведка США обвинила Россию и Китай в покушении на демократию

Отмечается, что глава Белого дома никогда не видел в Коутсе приближенного советника, которому можно доверять, а в последнее время американский лидер все больше разочаровывается в работе главы нацразведки и все чаще проявляет недовольство публичными заявлениями Коутса. В частности, речь идёт о последнем выступлении Коутса в Конгрессе США по угрозам национальной безопасности, в котором особый акцент был сделан на России и Китае. Также в числе стран, представляющих угрозу для США, были упомянуты Иран и Северная Корея.

Трамп считает, что подобные заявления подрывают политический курс США, особенно в отношении Северной Кореи, Ирана и в вопросе борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и противоречат заявлениям самого главы Белого дома по этим вопросам.

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Кроме того, как отмечает издание, на днях президент США заявил одному из своих советников, что Коутс «не лоялен» по отношению к президенту США и «он не в команде».

Источники отмечают, что вряд ли отставка Коутса с поста директора национальной разведки США произойдёт завтра, однако, по их словам, «это просто вопрос времени».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время слушаний комитета по разведке сената Конгресса США директор национальной разведки Дэниел Коутс заявлял, что Россия и Китай будут сотрудничать ради противостояния США. По его словам, от РФ и КНР будет исходить широкий спектр экономических, политических, контрразведывательных, военных и дипломатических вызовов в отношении Соединённых Штатов и их союзников.