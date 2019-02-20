Выборг, Ленинградская область, 20 февраля, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Российские туристы считают Выборг (Ленинградская область) самым популярным малым городом России для отдыха на 23 февраля — в День защитника Отечества. Об этом сообщил сервис бронирования отелей Tvil.ru по данным своей статистики.

Lenobl.ru Выборг, вид на город с башни св. Олафа

В первой пятерке, вместе с Выборгом, Великий Устюг (Вологодская область), Переславль-Залесский (Ярославская область), Наро-Фоминск (Московская область) и Сортавала (Карелия).

Обычно туристы бронируют отдых в малых городах на 1−3 суток и тратят на проживание от 4 до 14 тысяч рублей в сутки.

В Выборге стоимость суток проживания для туриста составляет в среднем 9500 рублей. Большинство бронирований — на двое суток.

«Дешевле всего проживание в февральские праздники обходится в Вологодской области, дороже — в Подмосковье», — отмечает оператор.

Рейтинг составлен по данным броней отелей и домов туристами для проживания с 22 по 24 февраля.

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