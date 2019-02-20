Кампала, 20 февраля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Экспорт чая в Уганде вырос на 15% за последний квартал 2018 года, что в количественном отношении стало лучшим показателем страны за все время. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на источники.

Wallpaperscraft.ru Чай

Эксперты связывают рост экспорта с хорошим урожаем. В 2018 году Уганда экспортировала 11,2 млн килограмм чая, в то время как показатель за предыдущий год — 10,2 млн.

По информации Центробанка Уганды, стоимость чая стабильно увеличивалась предыдущие три года.

В 2016 году страна экспортировала чай общей стоимостью 71,5 млн долларов США, в 2017 — 79,7 млн долларов США, в 2018 — 88,8 млн долларов США.