Москва, 20 февраля, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий распространять билеты и абонементы в театры с рук и в интернете без использования касс, внесли в Госдуму депутаты во главе с Еленой Ямпольской («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Эдвард Хоппер. Двое в партере. 1927

Поправками предлагается производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники, включая реализацию входных билетов и абонементов для посещения театров, являющихся государственными или муниципальными учреждениями, осуществляемую с рук, лотка лицами, не являющимися организациями.

Положение предлагается распространить и на случаи реализации указанных входных билетов и абонементов с использованием интернета и сетей связи.

Авторы обратили внимание на то, что в настоящий момент театры не имеют возможность заполнить целиком зрительный зал, продавая билеты только в кассах, через интернет. Для привлечения зрителей театры традиционно используют сложившуюся систему распространителей — физических лиц, которые реализуют билеты в организациях, в учебных заведениях, в учреждениях культуры и так далее. Эта система имеет многолетнюю практику, оправдывает себя, особенно в провинции, уверены в Госдуме.

«Считаем, что принятие данного законопроекта в Год театра в Российской Федерации предотвратит ухудшение экономического состояния государственных и муниципальных театров, а также позволит данным учреждениям выполнить государственное задание по такому показателю как «количество зрителей», — указали депутаты.

Данные о продажах билетов с рук

Парламентарии в сопроводительных документах привели данные по театрам о реализации билетов через распространителей.

Так, Казанский академический русский Большой драматический театр им. В.И. Качалова — 42%; Свердловский театр музыкальной комедии — 30%; Златоустовский театр «Омнибус» — 38%; Калининградский музыкальный театр — 40%; Татарский академический театр им. Г. Камала — 20%; все театры Челябинской области — 40−50%.

«Распространители билетов имеют годами наработанную клиентуру, которая предпочитает приобретать билеты только у них по номинальной цене», — делают вывод авторы инициативы.