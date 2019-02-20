Москва, 21 февраля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 21 февраля, во всем мире отмечают День экскурсовода. Праздник учредила в 1990 году Всемирная федерация ассоциаций экскурсоводов (WFTGA), чтобы повысить информированность широкой общественности о значимости работы представителей этой профессии.

Ilya Plekhanov Экскурсовод

WFTGA была основана в 1985 году на первой Международной конвенции экскурсоводов. Сейчас её членами являются свыше 2 млн человек из более чем 70 стран мира. Когда появилась сама профессия экскурсовода — точно неизвестно, однако считается, что её возникновение связано с развитием межгосударственных отношений и активного туризма.

Чтобы стать экскурсоводом, необходимо получить высшее образование по специальности «экскурсоведение и музееведение». Как правило, экскурсоводами работают специалисты в области гуманитарных наук. Однако в музеях не общеисторической или художественной тематики их роль выполняют специалисты в областях знаний, соответствующих специфике музея.

В обязанности экскурсовода входит сбор и изучение исторических материалов и документов, разработка личной техники выступлений и чтение экскурсионных лекций по культуре и истории. Кроме того, представители профессии должны заниматься организацией встреч, проводить инструктаж по соблюдению мер предосторожности при осмотре достопримечательностей, координировать поведение группы в чрезвычайной ситуации и оказывать первую медицинскую помощь.

Нередко экскурсоводов путают с гидами, однако у этих профессий разные обязанности. В отличие от первых, гиды проводят обзорные экскурсии и находятся с группой туристов значительное время, обычно сопровождая их на протяжении всего тура. Иногда также можно встретить название профессии «гид-экскурсовод», однако в обязанности гида и так входит проведение экскурсий, поэтому подобное уточнение является ошибочным. Просто экскурсоводы чаще являются специалистами высокого уровня по какому-то узкому вопросу, периоду, эпохе или группе экспонатов.

Экскурсоводы отмечают 18 мая еще один профессиональный праздник — Международный день музеев. Его учредили в 1977 году на очередном заседании Международного совета музеев, а с 1978 года праздник стали отмечать более чем в 150 странах.