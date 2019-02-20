Кишинёв, 20 февраля, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Молдавия и Румыния официально запустили работы по строительству газопровода Унгены — Кишинев, который призван объединить молдавскую газотранспортную систему с румынской. Как передает ИА REGNUM, в церемонии запуска строительства участвовали премьер Молдавии Павел Филип и вице-премьер Румынии Анна Бирчал.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

«Сегодня мы делаем второй шаг к энергетической безопасности Республики Молдова, — заявил Филип. — После многих лет, когда при любом шаге на Запад цена на газ использовалась как пугало теми, кто поставлял его в Молдавию, мы приближаемся к тому дню, когда такое больше не будет возможно».

По словам Филипа, таким образом — «не через декларации, а через конкретные проекты» — происходит «символическое объединение» Молдавии с Румынией. «Румыния соединяет Молдову с Европой», — добавил молдавский премьер.

Анна Бирчал назвала этот день «историческим», а проект газопровода — направленным на «необратимое присоединение Молдавии к европейскому пространству».

Гендиректор румынской компании Transgaz, которая строит газопровод, Ион Стериан сообщил, что работы обойдутся в 93 млн евро и будут завершены до конца 2019 года. «Со следующего года Молдова будет иметь различные источники газа», — добавил он.

Протяженность газопровода Унгены — Кишинев — около 130 км. Он является продолжением газопровода Яссы —Унгены, который был построен в 2014 году и с тех пор пустует.

Мощность объединённого газопровода Яссы — Кишинёв составит 1,5 млрд кубометров в год. При этом Молдавия потребляет порядка 1,3 млрд кубометров газа в год. Румыния между тем сама закупает часть необходимого ей газа у Газпрома. Иными словами, речь идёт об обычной перепродаже российского газа в Молдавию через Румынию, а не о каком-то «альтернативном газе». Сейчас, отметим, Молдавия зависит от российского газа на 100%.