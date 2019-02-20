Ярославль, 20 февраля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Директор МБУ «Горзеленхозстрой» оштрафован на 10 тысяч рублей за обрезку лип в Демидовском сквере Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Работы в Демидовском сквере

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обрезка лип в январе возмутила экологов и градозащитников. Как выяснилось, работы проводились без согласования с департаментом охраны окружающей среды. Такое согласование было необходимо, так как сквер является памятником природы.

Впрочем, на сами работы это не повлияет. После резонанса в СМИ и проверки департамента «Горзелензхозстрой» согласовал работы по санитарной опиловке и выбраковке деревьев.