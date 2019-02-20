Москва, 20 февраля, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Нефтяной рынок находится под давлением. Связано это в первую очередь с ростом поставок в США и замедлением экономического роста, что спровоцировало усиливающееся давление в связи с сокращением поставок во главе с клубом производителей ОПЕК и санкциями Вашингтона в отношении Ирана и Венесуэлы, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Цены на нефть были поддержаны сокращением поставок во главе с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Скорее всего, в марте члены ОПЕК и крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия сократят поставки легкой нефти в Азию в рамках усилий по ужесточению рынков», — предположил эксперт.

Против сокращения поставок и санкций стоит добыча нефти в США, которая выросла более чем на 2 млн баррелей в сутки в 2018 году до рекордных 11,9 млн баррелей в сутки, благодаря бурному производству сланцевой нефти, которое, как заявило Управление энергетической информации во вторник, как ожидается, будет продолжать расти.

По его мнению, рост производства в США приведет к снижению цен на нефть к концу 2019 года, когда к IV кварталу Brent упадет в среднем до $67 за баррель, а WTI — до $61. Но сейчас такой объем производства в США не представляет сильную угрозу нефтяному рынку.

«Цены на нефть вырастут до III квартала 2019 года, когда Brent к тому времени составит в среднем $73 за баррель, а WTI — в среднем $66. В ближайшей перспективе стоит также ожидать роста цен на нефть к целевым значениям $67,13 за баррель для марки Brent, а для сланцевой нефти марки WTI рост может составить до $57,20 за баррель», — считает Гасанов.

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