Берлин, 20 февраля, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Власти Германии устали от американского понукания в своих собственных делах и при этом не могут не понимать, к чему может привести постоянное вмешательство США в дела третьих стран, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 20 февраля, комментируя сообщения о выводах экспертов парламента Германии о решении властей страны признать Хуана Гуайдо «временным легитимным» президентом Венесуэлы.

Norbert Aepli Бундестаг

Как сообщалось ранее, приглашенные Левой партией Германии эксперты парламента заявили, что решение о признании Гуайдо не соответствует принятой в стране практике и «спорно» с точки зрения международного права в части принципа невмешательства во внутренние дела других государств.

«В бундестаге заговорили о необходимости следовать принципам международного права, и это отрадно. Вроде бы невмешательство во внутренние дела других стран — это очевидный принцип, зафиксированный в основополагающих документах ООН, ОБСЕ, других международных организаций, но на деле, как мы видим, он не соблюдается. В 1990-е и начале 2000-х такое вмешательство осуществлялось неприкрыто, как нечто само собой разумеющееся, и это понятно: не стало СССР, а Россия в те годы сама встала на несвойственную ей позицию потакания Западу, допуская вмешательство в свои дела и не препятствуя США и ЕС осуществлять его по всему миру. Наиболее характерный пример — бывшая Югославия.

В последние годы положение меняется. Не только Россия, но и многие другие страны выступили против американской линии на манипулирование жизнью других стран. Особенно важна в этом плане позиция Китая. Ответом США стали крики по поводу нашего «вмешательства» в их выборы, в европейские дела, их известные обвинения в адрес Китая и так далее. Эти обвинения, однако, голословны, а вот продолжающееся американское вмешательство мы наблюдаем в конкретике и на Украине, и в Венесуэле, и в Сирии, и во многих других странах. К сожалению, европейские союзники США их в этом поддержали и поддерживают.

Немцы, однако, народ трезвомыслящий: они понимают, к чему в предельном выражении эта линия может привести. Кое-чему, уверен, их научила Украина. Кроме того, они устали от американского понукания в своих собственных делах — от способов снабжения страны газом до её военной политики. Будем надеяться, что указанная экспертиза не повиснет в воздухе.

Что же касается Венесуэлы, то в сложившихся обстоятельствах проведение в Венесуэле досрочных президентских выборов стало бы правильным политическим решением. Понятно, что проводиться они должны не сейчас и что первейшим условием начала подготовки к ним является прекращение западного вмешательства, отказ США от линии на силовое давление на Мадуро. И ещё один важный момент: объявлять выборы, конечно, должен не Хуан Гуайдо, а сам Николас Мадуро», — отметил Михаил Демурин.