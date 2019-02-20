Ярославль, 20 февраля, 2019, 11:58 — ИА Регнум. В Ярославской области жительницу деревни Чашницы Переславского района Елену Жуковой, чьи сыновья были вынуждены добираться до школы пешком из-за отсутствия школьного автобуса, вызвали в полицию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сама Елена Жукова.

Елена Жукова Дети в Чашницах

Ей позвонила инспектор по делам несовершеннолетних и рассказала, что на женщину поступило заявление, в котором Елену обвиняют в неисполнении своих родительских обязанностей. По словам инспектора речь идет как раз о том, что дети самостоятельно ходят в школу пешком вдоль автомобильной дороги, в неположенном для пешеходов месте.

«Я с ноября живу на успокоительных, всего-то и хотела, чтобы соблюдались права моих детей, билась за своих мальчишек. А теперь получается, что я сама во всем и виновата», — рассказала Елена Жукова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Инспектор ПДН сказала, что заявление поступило от некоего Кляуза Жалобенкова. Елена Жукова такого человека не знает и полагает, что это несуществующее лицо. В Переславле это уже не первый случай, когда на граждан, выступающих за свои права, поступают анонимные сообщения в полицию.

В настоящий момент сыновья Елены Жуковой добираются в школу на такси, а затраты каждую неделю компенсирует департамент образования Ярославской области. Ранее в защиту Жуковой выступил губернатор области Дмитрий Миронов, который потребовал от властей Переславля отремонтировать дорогу и вернуть в Чашницы школьный автобус.