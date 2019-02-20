Москва, 20 февраля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Анонимные угрозы о возможных взрывах стали поводом для возбуждения более чем 170 уголовных дел в Москве в 2018 году. Об этом сообщил начальник столичного главка МВД Олег Баранов 20 февраля на заседании Мосгордумы.

Pngtree.com Фемида

Он уточнил, что злоумышленники пользуются для звонков зарегистрированными в других странах IP-адресами. Установить их личность и местонахождение сложно из-за применения специальных устройств для изменения голоса.

Подобные преступления являются для общества резонансными и дестабилизируют деятельность органов власти, с ними обычно связан заметный материальный ущерб из-за вынужденной приостановки работы учреждений на период проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, первая масштабная волна «минирований» прокатилась по России в сентябре 2017 года. Сообщалось о возможных терактах в 75 из 85 российских регионах. Во всех случаях угроза не подтвердилась.

Читайте также: В Москве «заминировали» парк «Зарядье»