Мадрид, 20 февраля, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Испанское издание La Vanguardia считает, что две крупнейшие партии Европарламента, «Европейская народная партия» (EPP) и «Партия европейских социалистов» (PES) теряют свою гегемонию в Европе. Представители этих партий продолжат быть основной силой и в новом Европейском парламенте, однако, «впервые в истории» они не наберут 50% мест.

(сс) DAVID ILIFF Европейский парламент в Страсбурге

С учетом этого, а также того, что влияние популистов и ультраправых политиков в законодательном органе ЕС растет, либералы становятся третьей ключевой партией, имеющей возможность получить главную роль, поскольку их поддержка может стать решающим фактором.

Согласно прогнозам насчет распределения мест в следующем созыве, которые вчера представил сам Европейский парламент, члены «Народной партии» остаются главной силой со 183 мандатами в законодательном органе, который после Брексита сократится до 705 депутатов. За ними идут социалисты со 135 местами.

Таким образом, совместно эти две партии не смогут сформировать большинство, что удавалось им раньше. В результате в игру могут вступить либералы: «Альянс либералов и демократов за Европу» (если считать входящие в него партии вместе с «Вперед, республика!» Эммануэля Макрона, чье вступление сейчас ожидается) вправе рассчитывать на 95 депутатских кресел.

Другая партия, которая может претендовать на решающую роль в Европарламенте, — «Зеленые» («Европейская партия зеленых»). С 45 депутатскими мандатами, которые они могут получить, они также будут способны оказать решающую поддержку кому-то из двух лидеров, обеспечив ему большинство голосов. Однако их идеологический разрыв с представителями «Народной партии» делает это более сложным.

Кроме того, прогнозы Европейского парламента показывают рост авторитета ультраправых и популистов. В первую очередь это касается двух партий, которые формируют коалиционное правительство Италии. Крупный скачок вперед совершила «Лига Севера»: со своими 27 местами она смогла увеличить число своих представителей более чем в четыре раза, отстав только от немецкой CDU («Христианско-демократический союз Германии») с потенциальными 29 мандатами. Увеличило свое присутствие в парламенте и «Движение пяти звезд» (M5S), которое вместо нынешних 14 мест может рассчитывать на 22.

Во Франции опросы отдают небольшое преимущество Марин Ле Пен (21 депутат) над Макроном (20). Если прогноз подтвердится, такой результат выборов будет иметь большое символическое значение, ведь тогда ультраправые «опрокинут» действующего французского президента.

Что касается Испании, то первое место получила PSOE («Испанская социалистическая рабочая партия»), которой дышат в спину «Народная партия» (PP) и Vox. В Европарламенте они могут рассчитывать на 6 мест. Каталонская ERC получит один депутатский мандат, PDeCAT останется вне европейского законодательного органа.

«Это будут наиболее важные выборы со времен первых, проведенных в 1979 году», — сказал спикер Европейского парламента Жауме Дач, представляя прогноз, составленный на основе национальных опросов общественного мнения, проведенных в феврале. Прогноз исходит из гипотезы, что Соединенное Королевство уже не будет частью Евросоюза, и парламент уменьшится с 751 депутата до 705.