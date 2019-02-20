Барнаул, 20 февраля, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Приоритетной темой нынешнего президентского послания Владимира Путина Федеральному собранию, скорее всего, станут доходы граждан, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Говоря с корреспондентом ИА REGNUM о своих ожиданиях от обращения президента России, она отметила:

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Хотелось бы услышать хотя бы пару моментов по пенсионному обеспечению, например, распространить доплату к пенсии сельским труженикам на переехавших в город пенсионеров. Своевременен был бы посыл на усиление гарантий граждан при кредитовании. Внимание президента необходимо проблемам налога на имущество физических лиц, причем как для регионов, перешедших на исчисление по кадастровой стоимости, так и пользующихся еще инвентаризационной.

Скорее всего, будут озвучены намерения по спасению образования и медицины в селе в том или ином ключе (возможно, это аспекты зарплат педагогов и медиков, обеспечения кадрами, доступности услуг). Вряд ли получится уйти от проблемы неподъемных тарифов на ЖКУ. Поэтому задача на ужесточение норм по контролю за их ростом вполне к месту. Имеют место ожидания постановки цели на устранение дисбаланса между экспортно-сырьевым сектором экономики и производственно-технологическим.

Пора снижать налоговую и административную нагрузку на мелкий и средний бизнес. Думаю, что будут затронуты и вопросы коррупции. Международная повестка, на мой взгляд, будет присутствовать достаточно узким блоком по направлениям российско-американских, российско-японских отношений и со странами СНГ. Вероятно, будет сказано о развитии присутствия России в космическом пространстве».

Как уже сообщало ИА REGNUM, послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет обнародовано сегодня, 20 февраля, в Гостином дворе.