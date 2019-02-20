Лос-Анджелес, США, 20 февраля, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Netflix опубликовал на своём YouTube-канале дебютный трейлер фильма The Dirt, посвящённого глэм-метал группе Mötley Crüe. Релиз картины планируется на 22 марта 2019 года.

Скриншот страницы YouTube канала Netflix Трейлер фильма The Dirt

Скриншот страницы YouTube канала Netflix Трейлер фильма The Dirt

Фильм основан на одноименной книге-мемуарах музыкантов, вышедшей в 2001 году. Главные роли исполнили Иван Реон (Мик Марс), Дуглас Бут (Никки Сикс), Дэниел Уэббер (Винс Нил) и рэпер Machine Gun Kelly (Томми Ли). Менеджера группы Дока МакГи сыграл Дэвид Костабайл.

Режиссером картины выступил Джефф Тремейн, известный по документальному комедийному сериалу «Чудаки». Он представляет собой исполнение различных опасных, грубых, смехотворных и самоистязающих трюков и розыгрышей.

Напомним, американская группа Mötley Crüe была основана в Лос-Анджелесе в 1981 году. Коллектив создали бас-гитарист Никки Сикс и барабанщик Томми Ли, к которым позже присоединились гитарист Мик Марс и вокалист Винс Нил. За историю Mötley Crüe было продано более 100 млн копий альбомов по всему миру. Помимо творческих достижений, члены группы известны своими образами «суровой жизни». Все участники имели множество проблем с законом, боролись с алкогольной и наркотической зависимостью, а также имели многочисленные авантюры с женщинами.