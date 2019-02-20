Лондон, 20 февраля, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Правительство Великобритании продолжает надеяться на уступки со стороны Брюсселя в вопросе выхода страны из Европейского Союза (ЕС). 20 февраля министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант отправляется на переговоры в Германию, передает немецкий канал n-tv.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход Великобритании из Евросоюза

Как сообщило британское внешнеполитическое ведомство, Хант планирует встретится со своим германским коллегой Хайко Маасом, министром экономики Петером Альтмайером и председателем партии «Христианско-демократический союз» Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Хант будет убеждать хозяев встречи в необходимости добиться согласованного Brexit: уход Лондона без соглашения с Брюсселем будет «очень вреден» как с экономической, так и с политической точки зрения.

Хант упрекает Германию и других членов ЕС в пассивной позиции в этом вопросе. По его словам, недостаточно сидеть и выжидать, когда проблема Brexit решится сама собой.

«На всех нас лежит огромная ответственность», — сказал министр. Историки не должны в будущем задаваться вопросом, почему ЕС не удалось «внести дружественные изменения в своих отношениях с Великобританией».

В то же время премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отрправится в Брюссель для встречи с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Напомним, выход страны из ЕС запланирован на 29 марта, однако в прессе все чаще озвучивается предположение, что это Brexit может быть перенесен на более поздний срок.