Ярославль, 20 февраля, 2019, 11:18 — ИА Регнум. В Ярославле подводят итоги модернизации Южной водопроводной станции, которая снабжает питьевой водой жителей двух районов города — Фрунзенского и Красноперекопского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Ярослальводоканале».

Ярославльводоканал Южная станция

На предприятии отмечают — работа проделана очень большая. Была разработана специальная дорожная карта, в которой обозначили все «слабые места» в работе оборудования станции, и технические решения. Благодаря этому удалось провести ремонтные мероприятия без остановки работы сооружений. Лишь на сутки летом пришлось ограничить подачу питьевой воды для замены значительного количества запорной арматуры диаметром до 1000 мм.

Ярославльводоканал Южная станция

«Сегодня одна из основных целей деятельности водоканала — это соответствие лучшим показателям качества воды. Поэтому проводимые мероприятия направлены на повышение надежности работы объектов станции и обеспечение бесперебойности и безопасности технологических процессов. В 2018 году нам удалось выполнить масштабный проект», — рассказал генеральный директор АО «Ярославльводоканал» Валерий Лещенко.

Он подчеркнул: большинство работ по модернизации оборудования Южной станции были проведены собственными силами предприятия, без привлечения подрядных организаций. Это позволило увеличить общий объем выполненных работ.

Ярославльводоканал Южная станция

Ярославльводоканал Южная станция

Для более глубокой очистки воды проведена реконструкция камеры реакции и отстойника №3. Кроме того, капитально отремонтирован подвал фильтровального зала. Здесь заменили морально и физически устаревший сточный трубопровод диаметром 700 мм на новый из более прочного материала, а также выполнили монтаж новой запорной арматуры и реконструкцию системы приточной вентиляции.

Ярославльводоканал Южная станция

Ярославльводоканал Южная станция

Привели в порядок и производственные помещения, которые последние несколько лет нуждались в косметическом ремонте. Отдельное место заняли работы по повышению энергоэффективности станции.

«В рамках модернизации на станции установлено высокотехнологичное современное оборудование. Специалистами водоканала были спроектированы и установлены новые шкафы автоматического управления насосными агрегатами. В РУ-6.0кВ заменены высоковольтные ячейки и установлен новый высоковольтный преобразователь частоты», — рассказал главный энергетик АО «Ярославльводоканал» Сергей Майоров.

Все это позволит поддерживать в автоматическом режиме заданное давление в городской распределительной сети и повысить надежность работы насосной станции.