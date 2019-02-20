Ярославль, 20 февраля, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский потребовал запретить на территории Ярославля рекламу лекарственного средства с участием певца Филиппа Киркорова. Это произошло на заседании муниципалитета 20 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот с сайта Youtube.com Кадр из рекламного ролика

Петровский подготовил проект решения муниципалитета по этому поводу. В нем говорится, что реклама вводит в заблуждение больных. Цвет заражения горла не синий, как поет Киркоров, а красный, полагает врач-депутат.

«В рекламе Ф.Б. Киркоров речитатив начинает со слов: «Цвет заражения синий». Это вводит в заблуждение потребителя рекламы и может привести к необратимым и даже смертельным последствиям, если потребитель рекламы будет ждать, пока полость рта и глотка станет «синей», и не будет начинать лечение. Так как синий цвет «зараженных» тканей, обозначает их некроз, и в данном случае, требуется оперативное лечение», — пишет депутат Дмитрий Петровский в проекте решения муниципалитета.

У муниципалитета Ярославля нет полномочий по регулированию рекламы. Но депутат считает, что его инициатива привлечет внимание компетентных органов и ролик будет запрещен по всей стране. Дмитрий Петровский считает, что ролик несет угрозу жителям области, которые занимаются самолечением из-за недоступности медицинских услуг.

«В силу того, что прием врачей узких специальностей, в городе Ярославле и Ярославской области, судя по жалобам избирателей, иногда затягивается на месяцы, то многие избиратели, черпают медицинские сведения и пытаются лечиться, по советам таких «недобросовестных рекламодателей. Свою депутатскую инициативу прошу считать и обращением к органам прокуратуры ЯО и РФ, с целью запрещения данной по моему мнению недостоверной рекламы в СМИ на территории всей страны. И на популярных сетевых ресурсах», — пишет депутат Петровский.

Дмитрий Петровский является доктором медицинских наук. Он практикующий хирург, специализируется на операциях по коррекции женской груди и онкологических заболеваниях. Ранее врач-депутат получил известность после заявления об упразднении Пенсионного фонда и пенсий. После этого он был исключен из фракции «Единая Россия».