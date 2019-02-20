Нефтеюганск, Югра, 20 февраля, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Генеральной прокуратурой РФ отменено постановление четвертого следственного управления ГСУ СК РФ от 13 февраля 2019 года о возбуждении уголовного дела в отношении главы Нефтеюганска Сергея Дегтярёва. Его собирались обвинить в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе 20 февраля.

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Постановление о возбуждении уголовного дела против Сергея Дегтярёва отменено «в связи с несоблюдением отдельных требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства при проведении проверки», отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.

Днём ранее, 19 февраля, суд ХМАО восстановил в должности заместителя главы города Нефтеюганска Сергея Лагойду, ранее уволенного по отрицательным мотивам. В администрации Нефтеюганска сообщили СМИ, что планируют обжаловать данное решение.

Напомним, ранее ИА REGNUM подробно освещало конфликт между главой Нефтеюганска и его заместителем, выходцем из силовых структур, который не стихает второй месяц. Противостояние началось с увольнения Сергея Лагойды в сентябре 2018 года. Перманентно конфликт возникал до 24 января 2019 года, когда в горадминистрации Нефтеюганска прошли обыски силами сотрудников региональных управлений ФСБ и СКР. Глава Нефтеюганска назвал их «рейдерским захватом власти в городе» и публично обвинил в подогреве нестабильной обстановки в городе замгубернатора Алексея Шипилова.

Ситуация с дележом влияния в городе уже из трагичной переросла в комичную. Телеграм-каналы региона наполнены шутками по поводу противостояния мэра и его зама, которые называют происходящее «кино», «цирком», «бучей в стакане воды».

«Отметились почти все административно-силовые персонажи: полпред, суд, следком, прокуратура, ФСБ… На очереди — ФСО, диверсанты-подводники, Военно-космические силы? Дайте знать — когда для решения вопроса престолонаследия в одном местечке богоспасаемого края кто-то догадается привлечь 6-й флот США», — пишет канал «Попросили остаться».