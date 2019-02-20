Барнаул, 20 февраля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Комментируя свои ожидания от предстоящего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ, алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что относится к данному событию спокойно. Потому что уверен: что бы хорошего и значимого ни было озвучено главой государства, всё вновь упрётся в плохое исполнение.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Как человек, погруженный в политику уже почти 30 лет, я отношусь к подобным мероприятиям довольно спокойно. Поскольку реально сегодня в России подобные мероприятия к жизни россиян не имеют отношения. Вот только что были послания и выборы Путина, но в текстах не было упоминания про предстоящее повышение пенсионного возраста. А реально вслед за этим это случилось. Поэтому я являюсь сторонником, что «реальная политика потому и реальная, что она не из телевизора».

Особенно меня научил «реальной политике» эпизод с Гражданским форумом 2001 года, когда мне удалось предложить Владимиру Путину провести Госсовет на тему реформирования здравоохранения. Мои материалы взяли в администрации президента, Госсовет провели, но уже без меня. Утешило только, что мои предложения нашли отражения в послании президента.

Но через год, в 2002 году снова послание, и в нём про здравоохранение отмечено: «У нас есть привычка — самое сложное откладывать на потом, к сожалению. Эта задача не выполнена». А еще через два года, в 2004 году в послании: «Теперь — о модернизации здравоохранения. Мы уже не первый раз об этом говорим, но преобразования здесь идут вяло, медленно и пока не дают каких-либо значимых результатов». Так что я бы не преувеличивал значение подобных посланий».

Напомним, своё посланиеФедеральному собранию президент РФ Владимир Путин озвучит сегодня, 20 февраля в Гостином дворе.