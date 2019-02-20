Казань, 20 февраля, 2019, 10:43 — ИА Регнум. В связи с тем, что послание президента Федеральному собранию перенесли почти на месяц раньше, ожиданий у людей от этого прибавилось. «Все гадают, с чем это связано и какую важную информацию нам сообщит Владимир Владимирович», — отметила ИА REGNUM председатель татарстанского регионального отделения «Всероссийского женского союза — Надежда России», депутат Зеленодольского муниципального района РТ Динара Халимдарова, комментируя предстоящее послание президента, которое будет озвучено 20 февраля 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«На фоне непростой внешнеполитической ситуации, думаю, что президент будет вновь говорить о военной мощи нашей страны, о потенциале военно-оборонного комплекса. В связи с этим непременно будет и посыл о единении нации, особенно во времена стоящих перед страной внешних вызовов. Зайдет речь о патриотизме. Кроме того, 2018 год был Годом добровольца и волонтёра, думаю, что президент России в своем послании это также отразит. Мы видим, что подобные темы у нас поддерживаются», — отметила эксперт.

Халимдарова также уточнила, что, вероятно, в какой-то мере будет затронута тема выборов и общего тренда на снижение доверия к власти у населения.

«В единый день голосования пройдут выборы различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, глав 18 субъектов федерации, выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах России. День голосования 2018 года показал, что произошел крен в сторону парламентской оппозиции, представители «Единой России» токсичны для людей. Несмотря на то, что президент дистанцировался от этой партии, общее недоверие к институтам власти сохраняется, и рейтинг Владимира Путина тоже не стремится вверх», — отметила эксперт, добавив, что в ежегодных посланиях президента России всегда отдельное внимание уделялось социально-экономическому блоку: «Я надеюсь, что этот год не станет исключением и мы услышим как и о проблемах в этой сфере, так и о пути их решения».

Динара Халимдарова также уточнила, что в прошлогоднем послании были озвучены новые «майские указы», но, однако, с теми показателями федерального бюджета, который был принят Госдумой, сложно говорить об их масштабной реализации.

«Кроме того, до сих пор сохраняются некоторые проблемы с выполнением предыдущих «майских указов». Мы видим, что на фоне декларируемых новых национальных проектов общий уровень жизни наших граждан ухудшается. 2018 год принёс нам реформы, которые вызывают протест у населения. Это и так называемая пенсионная реформа, и повышение НДС. Сейчас по всей стране началось внедрение мусорной реформы. Все эти «нововведения» отражаются на конечном потребителе. Мы вряд ли услышим в послании президента об отмене этих инициатив или об их смягчении, также как и не услышим, что социально-экономическое положение большинства граждан нашей страны отнюдь не улучшается», — резюмировала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Гостином дворе глава государства в 15-й раз выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию.