Ярославль, 20 февраля, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области отказал мэрии Ярославля в удовлетворении ходатайства об оспаривании сделки по продаже имущества МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Трактора «Спецавтохозяйства»

В декабре 2018 года имущество муниципального предприятия-банкрота было продано за 49 млн рублей новому муниципальному предприятию со схожим названием — МУП «Городское спецавтохозяйство». Такая схема передачи имущества от банкрота новой компании по уборке города была придумана при прежнем мэре Владимире Слепцове.

Новый мэр Владимир Волков заявил, что заберет имущество бесплатно. Покупку имущества мэр назвал личной инициативой уволенного директора «Городского спецавтохозяйства» Эдуарда Снежкова.

Мэрия попыталась оспорить сделку, но суд не встал на ее сторону. Если решение не будет обжаловано, «Городскому спецавтохозяйству» необходимо будет найти деньги на выкуп имущества — это вся база «САХа», техника, движимое имущество.

В управлении Федеральной налоговой службы, которая является основным кредитором МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», отказались комментировать ситуацию. Но можно предположить, что именно позиция кредиторов повлияла на решение суда — они могли бы остаться ни с чем.