Москва, 20 февраля, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Туристические поездки, в которых можно попробовать блюда национальной кухни или вина, оказались самыми популярными среди жителей России. К такому выводу пришли авторы опроса, проведённого сервисом путешествий Туту.ру, в котором приняли участие 2200 респондентов.

Николо Пиросмани. Обед

«В тур, где можно отведать национальную кухню или распробовать вина разных сортов, мечтает поехать 21% опрошенных, — рассказали ИА REGNUM 20 февраля организаторы опроса. — Чуть менее популярный вариант — тур в горы (его выбрали 18% опрошенных). На третьем месте — тур с обучением. За такой вариант путешествия проголосовали 11% респондентов».

Еще по 10% набрали дайвинг-туры и этнотуры, паломничество и фототуры — по 8%, спортивные туры — 6%, йога-туры — 5% и шопинг-туры — 3%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербург занял первое место рейтинга регионов России для экскурсионных туров. Среди основных достопримечательностей города, о которых рассказывают экскурсоводы, названы Петергоф, Царское Село, Эрмитаж и Русский музей.

Второе место у Москвы. В столице гиды показывают Красную площадь, Кремль, Арбат, ВДНХ. Третьим стало Подмосковье, в котором туристам интересны Сергиев Посад, Коломна, Звенигород и Архангельское.