Вашингтон, 20 февраля, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Хакеры пытались взломать учетные записи сотрудников известных центров политических исследований в Европе, сообщается на сайте компании Microsoft.

Leland Francisco Хакер

Отмечается, что злоумышленники пытались взломать учетные записи сотрудников Германского фонда Маршалла, европейского офиса Аспенского института (США) и Немецкого общества внешней политики. Всего кибератаке подверглись 104 аккаунта. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году от действий киберпреступников пострадало около половины крупных компаний в регионах России. Так, среди нефтегазовых предприятий 75% компаний подвергались нападениям. Также атакованы были 52% промышленных, 46% государственных и 45% финансовых организаций.

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