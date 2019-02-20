Владивосток, 20 февраля, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Наиболее яркой в предстоящем послании Владимира Путина к Федеральному собранию станет, как и прежде, тема внешнеполитической ситуации, которая складывается вокруг России, озвучил своё мнение корреспонденту ИА REGNUM политолог, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«С прошлого года картина не сильно поменялась, оттого ничего сенсационного я как политолог не жду. Безусловно, хочется, чтобы президент делился не радужными прогнозами, которые могут в нынешних условиях лишь усугубить тревоги граждан, а радужными итогами конкретных дел. Вспомните, как недавно премьер-министр своими высказываниями о перспективах России и россиян вызвал возмущение пользователей социальных сетей.

Скорее всего, как и раньше, мы услышим от президента полный расклад о внешнеполитической ситуации, которая складывается вокруг России. Надо отметить, что именно эта часть выступления президента Путина всегда выглядит наиболее яркой. Думаю, и в этом году не станет исключением. На повестке дня по-прежнему остаётся Украина, санкционное противостояние со странами Запада, ситуация в Сирии и Венесуэле. Отдельно наверняка услышим об отношениях с США, поскольку здесь ситуация осложнилась», — считает политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Это будет его 15-е послание. Президент выступит в Гостином дворе.