Вашингтон, 20 февраля, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Связанные с группой Strontium хакеры атаковали ряд европейских аналитических центров и некоммерческих организаций. Сообщение об этом опубликовано в официальном блоге компании Microsoft.

geralt Хакеры

Кибератакам подверглись организации, работающие в сфере «демократии и прозрачности выборов» и имеющие связи «с чиновниками». В их числе — сотрудники независимого Немецкого общества внешней политики и европейских отделений Института Аспена и Германского фонда Маршалла.

Эксперты по безопасности Microsoft полагают, что за нападениями стоит хакерская группа Strontium.

Читайте также: Kaspersky Lab сообщил о резком увеличении числа вирусных атак

В общей сложности объектами атак за период с сентября по декабрь 2018 года стали 104 аккаунта. Узнав о нападениях, специалисты Microsoft предприняли некоторые меры для защиты клиентов. Офисы подвергшихся нападению организаций расположены в Бельгии, Франции, Германии, Польше, Румынии и Сербии.

Бывший вице-президент Microsoft Терри Майерсон отмечал, что Strontium также известна как APT28 и Fancy Bear.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские спецслужбы выявили в Иране и КНР исполнителей кибернападений на компании и государственные учреждения США. Отмечалось, что атаки стали более частыми и масштабными в последние месяцы.