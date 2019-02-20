Менло-Парк, США, 20 февраля, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Работа Skype восстановлена после сбоя мессенджера, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

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Сбои начали отмечаться в 04:00 мск, в настоящее время сайт не регистрирует ни одной жалобы.

Как сообщало ИА REGNUM, в основном сообщения о сбое в программе приходили из США и Японии. Большинство пользователей (75%) не могли войти в программу, еще 15% сообщили о проблемах с сообщениями, 11% — о сбоях при голосовых звонках.

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