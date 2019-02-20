Сеул, 20 февраля, 2019, 10:02 — ИА Регнум. В 2018 году среднее количество бензина, потребляемого автомобилем упало до самого низкого уровня, сообщает Yonhap News.

Mustangoil.ru Бензин

Согласно данным Корейской нефтяной ассоциации, в 2018 году средний объем потребляемого бензина составил 1,159 литров, что на 2,4% меньше, чем в 2017 году. Кроме того, это является самым низким показателем за 12 лет.

Известно, что в среднем владелец автомобиля отдал около 1,83 млн вон (~$1626) за бензин в течение 2018 года, то есть около 153 тыс. вон (~$136) ежемесячно.

Средняя стоимость одного литра бензина в прошлом году на автозаправках по всей стране составила 1581,37 вон (~$1,4), что примерно на 6% больше, чем годом ранее.

По другим районам страны, больше потреблялось бензина на один автомобиль в провинции Чолла-Пукто — 1,474 литра, в городе Седжон — 551 литр, в городе Сеул — 937 литров.