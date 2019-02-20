Лондон, 20 февраля, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Модный дом Burberry признал неудачный выбор дизайна для аксессуара, который был представлен в минувшее воскресенье в Лондоне, сообщает 19 февраля The Huffington Post.

Цитата со страницы Huffinton Post «Аксессуар»

Социальные сети и общественные активисты возмутились выбором аксессуаров модном домом Burberry для своей модели. На подиум Лондонской недели моды модель вышла с петлей на шее. Вирусный пост о случившемся написала в соцсети инстаграмм модель Лиз Кеннеди, напомнившая об «ужасающей истории линчевания», чего должно быть достаточно, чтобы остановить брэнд от представления чего-то, что напоминает петлю.

Руководство Burberry принесло свои извинения, сообщив, что «вдохновленный морской тематикой дизайн» был «бесчувственным».

"Что это за год?! Петля — исторически символ ненависти, разделения, убийства и несправедливости и никогда не должна расцениваться как модное украшение», — комментирует на своей странице в твиттер конгрессмен Адриано Еспаиллат.

Отметим, конгрессмен имеет ввиду два недавних инцидента. Это скандал с модным домом Gucci — дизайнеры предложили клиентам черный свитер, ворот которого натягивался до носа, а прорезь для рта окаймлялась алыми губами (многие расценили свитер как расистский), а также туфли от Кэти Перри, дизайн которых отличали алые губы и крупный нос на черном фоне.