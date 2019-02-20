Якутск, 20 февраля, 2019, 10:11 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке надеются, что в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будут озвучены планы развития транспортной инфраструктуры, пути решения проблем в здравоохранении, уделено внимание подготовке квалифицированных специалистов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин.

敷香 Вид на село Малокурильское, остров Шикотан, Россия

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«Естественно, для нас больная тема — мост и транспортная доступность, перевозки, дороги, инфраструктура, — пояснил народный избранник. — Основной темой на Дальнем Востоке видится Сахалин, этот регион просто с телевизоров не сходит — Курилы. Надо сказать спасибо японцам, что они этот вопрос подняли. Понятно, что мы Курилы им не отдадим, но благодаря тому, что этот вопрос был поднят, сегодня огромное внимание уделяется Сахалину и Курильским островам. Я думаю, что на развитие этих территорий должны быть выделены определённые денежные средства, на то, чтобы развивать этот остров. Курильские острова сегодня должны получить огромный толчок развития. Я думаю, народ туда поедет, если там будет много денег».

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Что касается того, что ждут от президента и руководства страны жители Дальнего Востока — то здесь можно ориентироваться на предложения, поступившие по нацпрограмме развития ДФО, считает депутат. Это больницы, онкоцентр, самолёты новые, безопасные дороги, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, квалифицированные специалисты, подготовкой которых должны заниматься для каждой из отраслей. Интернет нужен везде, это главный вопрос, который уже должен быть давно решён, отметил Гаврил Парахин.

«Проблемы все одни и те же — нужны деньги, — пояснил депутат. — Не хватает объектов спортивной инфраструктуры — в Алдане нет бассейна, в райцентре Усть-Янского района, посёлке Депутатский, вообще нет спортзала. О чём мы сейчас говорим, о каких будущих поколениях, о каком развитии? Путин сказал, что сегодня должны заниматься 60% населения физкультурой и спортом, из них 40% должна быть молодёжь. Но как мы удержим молодёжь, если в райцентрах может не быть даже спортзала? В Депутатском о нём говорят уже шесть лет, а решить этот вопрос не могут. Деньги вроде бы есть, реализация каких-то программ должна быть, но мы видим, что не успевают, не выполняют, плохо строят… Слова Медведева в очередной раз подтверждают, что сегодня кадры, губернаторы и руководство каждого района, области, окраин не работают на 100%, работают процентов на 60».

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин будет выступать с посланием Федеральному собранию. Ожидается, что он выразит свою позицию по ключевым направлениям внутренней и внешней политики страны.