Каракас, 20 февраля, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил президента США Дональда Трампа в нацизме, пишет испанская газета ABC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Комментируя речь Трампа в Майами 18 февраля, Мадуро осудил интервенционистские устремления США.

«Дональд Трамп выступил в Майами с надоевшей риторикой, ставящей под сомнение право нашей свободной страны принимать идеи человеческого социализма, христианства. Это была речь практически в стиле нацизма, запрещающая идеологии», — сказал президент Венесуэлы.

В своем выступлении Дональд Трамп предлагал амнистию высокопоставленным военным Венесуэлы, если они добровольно перейдут на сторону оппозиции. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в ответ заявил, что США войдут в Венесуэлу только «по своим трупам».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля власти Венесуэлы сообщили о теракте на одном из объектов государственной нефтегазовой компании PDVSA. В результате поджога сгорела насосная станция.