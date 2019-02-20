Владивосток, 20 февраля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Если президент Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию заговорит о слиянии Сахалина и Приморья, значит, вопрос решённый, сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Центра социальных инноваций «Черный куб», канд. полит. наук, доцент Наталья Коломейцева.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Эксперт считает, что глава государства в послании уделит внимание Дальнему Востоку, но это будет с долей критики.

«Дальневосточная проблематика в речи президента наверняка будет присутствовать, поскольку затраченные президентом силы на этот регион не дают нужных результатов, видимо, в силу погрешностей исполнения на местах. Однако я не думаю, что Дальний Восток станет краеугольным камнем в послании. Не знаю, станет ли вновь президент говорить об объединении Сахалина и Приморья, но если станет, значит, будем считать вопрос решённым.

Думаю, что президент может сказать о расширении территорий опережающего развития на остальную часть страны, о масштабировании этого опыта на другие субъекты. Сама по себе эта инициатива интересная, но все упирается в реализацию. Я склонна расценивать её как некое признание того, что Министерство развития ДВ не справилось с проектом на Дальнем Востоке в контексте того, что было запланировано, и чтобы ситуацию сгладить, его требуется «размыть» в масштабах страны», — считает Наталья Коломейцева.

Дмитрий Полозов, также политолог Центра социальных инноваций «Чёрный куб», убеждён, что Владимир Путин сделает акцент на внешней политике.

«В контексте провалов экономической политики и роста социального недовольства президент акцентирует своё внимание на инициативах в области экономического роста. Возможно, будут высказаны принятые решения о мерах по борьбе с бедностью. В дальневосточной тематике продолжится дискурс, направленный на выработку мер поддержки населения федерального округа. Инфраструктурные моменты вряд ли будут находиться в фокусе внимания Владимира Путина.

Вполне ожидаемо ужесточение внешнеполитической риторики президента. На прошлой неделе появилось сообщение о том, что парламентарии, мол, сами его об этом просят. Особенно актуально эта тема будет смотреться в связи с кризисом в Венесуэле и выходом США и ДРСМД», — высказал мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Это будет его 15-е послание. Президент выступит в Гостином дворе.

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