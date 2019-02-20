Ярославль, 20 февраля, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Мэр Ярославля будет руководитель комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки единолично. Постановление об этом издал мэр Ярославля Владимир Волков.

Yarregion.ru Владимир Волков

Согласно ранее действовавшему положению, мэр автоматически является председателем комиссии. Однако у него было два заместителя — заместитель мэра по градостроительству и директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии. Они могли заменять главу города.

Теперь заместителей у председателя комиссии — мэра Ярославля не будет. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки является одним из важнейших органов с точки зрения застройки. Именно она принимает решения о переводе земельных участков из одной категории в другую, открывая или закрывая путь точечной застройке, высотной застройке в малоэтажных кварталах и так далее.

В состав комиссии входят чиновники мэрии, архитекторы, представители проектных институтов, депутаты муниципалитета. Решения комиссии носят рекомендательный характер, их утверждает также мэр города, а в случае масштабных изменений — муниципалитет.

Стоит отметить, что должности бывших зампредов комиссии — директора департамента архитектуры и заммэра по градостроительству — пока вакантны.