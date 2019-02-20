Москва, 20 февраля, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Достигнув пика на подходе к уровню $67 в начале недели, Brent перешла в режим консолидации и теперь демонстрирует первые сигналы коррекции. Сказываются как перекупленность, так и отраслевые факторы, препятствующие продолжению покупок. Сегодня, 20 февраля, на утренних торгах баррель умеренно дешевеет, удерживаясь над уровнем $66 и 100-дневной скользящей средней, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Игрокам не понравилась новость о том, что Иран увеличил экспорт нефти, несмотря на американские санкции. В этом месяце поставки черного золота из страны выросли до 1,3 млн баррелей в сутки с 1,1 млн в январе. Кроме того, доходы Тегерана от экспорта нефти увеличились почти на 50% в сравнении с прошлым годом, что произошло на фоне роста цен», — отметил эксперт.

С другой стороны, падение Brent сдерживает ослабление опасений по поводу переизбытка предложения на мировом рынке. Этому способствует прежде всего сокращение добычи ОПЕК+. Есть и еще один потенциальный фактор поддержки, который пока игнорируется рынком, — добыча в Нигерии находится под угрозой на фоне роста напряженности в преддверии президентских выборов.

«На данном этапе потенциал возобновления ралли от текущих уровней выглядит ограниченным. Но и угроза более существенной просадки тоже невелика. В случае утраты вышеупомянутой 100-дневной скользящей средней, которая проходит чуть ниже уровня 66, понижательные риски немного усилятся», — считает Мащенко.

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