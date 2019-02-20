Барнаул, 20 февраля, 2019, 09:45 — ИА Регнум. В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, возможно, будут озвучены коррективы в рамках комплексного развития России, считает заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM об ожиданиях от предстоящего послания барнаульский депутат, в частности, отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В прошлом году, как мы все знаем, было заявлено о начале большой работы по реализации 12 новых национальных проектов. Перед правительством РФ президентом была поставлена задача поиска необходимых денежных средств (а это около 25 триллионов рублей) и разработки уже в рамках данных проектов соответствующих федеральных программ. Правительство с этой задачей справилось. Обозначены основные показатели, которые необходимо достичь в ближайшие шесть лет.

Несомненно, послание президента РФ 2019 года будет концептуально базироваться на этом. Возможно, будут внесены определённые коррективы с учетом изменяющихся факторов внутренней и внешней политики, но представляется, что эти коррективы будут внесены в лучшую сторону в рамках комплексного развития государства, прогноза социально-экономических показателей развития страны».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с посланием Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин выступит сегодня, 20 февраля. Мероприятие пройдет в Гостином дворе.