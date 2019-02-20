Москва, 20 февраля, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Рубль продолжил укрепление 19 февраля, отправив доллар под отметку 66 руб. По итогам сессии «россиянин» подрос к бивалютной корзине в среднем на 0,5%, несмотря на отсутствие поддержки со стороны рынка нефти и угрозу введения новых санкций со стороны США, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его мнению, похоже, что анонсированный Вашингтоном законопроект о дополнительных жестких санкциях не отпугнул инвесторов от российских активов. Напротив, участники рынка активизировались, сосредоточившись на том факте, что новые ограничения коснутся только новых выпусков бумаг.

«Дополнительно поддерживает рубль снижение доллара на Форексе. После недавнего ралли «американец» продолжает отступать в преддверии сегодняшней публикации протокола заседания ФРС США. Это событие может сыграть на руку рублю, если риторика регулятора окажется более агрессивной, чем предполагают игроки», — считает эксперт.

Что касается нефтяного фактора, здесь поддержки ждать не приходится. Цены переходят к коррекции после активного роста, хотя при этом трейдеры пока воздерживаются от более интенсивной фиксации прибыли по длинным позициям благодаря снижению опасений по поводу профицита нефти на мировом рынке.

«Из внутренних факторов стоит выделить выступление президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Позитивные заявления президента способны придать сил российским активам», — полагает Николаев.

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