Маунтин-Вью, США, 20 февраля, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Посетителям форума Game Developers Conference 2019, который пройдет в Сан-Франциско (США) в период с 18 по 22 марта 2019 года, могут продемонстрировать работу потокового сервиса, над которым сейчас ведёт работу Google. Об этом 20 февраля сообщит портал Polygon.

Google.ru Google

Новый проект Google известен под названием Yeti, компания намерена предоставить посетителям конференции информацию о нем 19 марта 2019 года. Издание Kotaku пишет, что компания может выпустить предложение, в рамках которого потоковая служба будет объединена с некой аппаратной платформой. Сейчас Google пытается заинтересовать этим проектом разработчиков игр.

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Напомним, в октябре 2018 года Google представила пользователям технологию, представляющую собой облачный игровой сервис, реализованный через браузер Chrome. Для осуществления проекта компания заключила соглашение с Ubisoft, кающееся игры Assassin's Creed Odyssey. Многие эксперты отметили высокую производительность, которую продемонстрировала бета-версия сервиса.